停砍年金法案不副署？綠：憲法法庭運作前恐只能用「手煞車」防暴衝

行政院長卓榮泰15日宣布，依照中華民國《憲法》，決定不副署《財政收支劃分法》，創下憲政首例，外界關注停砍年金法案是否也不副署。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（16）天表示，相信未來行政院在憲法法庭恢復正常運作之前，恐怕只有用這樣的「手煞車」防止國會繼續暴衝。

立法院會12日通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，停砍退休公教人員年金，行政院是否也效仿《財劃法》不副署，引發關注。

鍾佳濱表示，倒改年金很多民間團體都表達了抗議跟反對，對於國家重大改革，他們看到了全教總的前理事長表達遺憾，尤其是作為年金改革的重要關係人，也就是全國教師的全教總，在過去前總統蔡英文推動年金改革時，清楚地站在現職教師及能讓退休教師權益得到永續保障的情況下，全力支持蔡總統推動年金改革，沒想到曾幾何時，現在的全教總居然漠視現職教師的權益去呼應藍白的主張。

鍾佳濱說，年金倒改不只是傷及在職教師的權益，也會讓剛退休不久的教師得不到年金永續經營的成果，因此對於賴清德總統提到，立法院多項法案違背社會主流民意，甚至抵觸了國家利益，類似這樣的法案，相信未來行政院在憲法法庭恢復正常運作之前，恐怕只有用這樣的「手煞車」防止國會繼續暴衝。

鍾佳濱也喊話憲法法庭說，期待在目前憲法秩序遭到國會多數大肆破壞的同時，身負憲法把關的大法官們，應該要挺身而出、有所表示，由憲法法庭做最後憲法的把關。

