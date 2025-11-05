停砍年金法案今審查！他揭現職公務員「提撥率恐更高」 銓敘部長嘆：水庫更早沒水

國民黨、民眾黨立委提案停砍年金，立法院司法及法制委員會今（5）日審查公教年金修正草案，主張停砍所得替代率、恢復每月退休所得隨現職待遇調整等。對此，銓敘部長施能傑表示，公教年金是專屬水庫，如果現在停止調降，「會讓水庫的水更早沒了」。

國民黨團提案《公務人員退休資遣撫卹法》第37跟26條修正草案，修法重點包括提前停止調降退休所得替代率、退休所得在職人員調薪重新計算，或按消費者物價指數累計成長率調整等。朝野立委今日對此討論，各自針鋒相對。

廣告 廣告

施能傑表示，公教年金是專屬水庫，當初就是因不足額提撥，水庫將要破產才年改，而年金改革政府仍會撥補，同時退休的人領少一點，分擔不足額，如果現在停止調降，會讓水庫的水更早沒了，後面幾十年的錢將會是很可怕的數字。

對於外界質疑，政府是否沒有編預算改善基金財務，施能傑指出，政府對公保負債採「完全負擔」，至今已撥補5100多億元，還有700多億元將完成撥補，一肩扛起公保，但即使這樣撥補，公教退撫基金仍將於民國134年會用罄。

施能傑提到，從基金永續經營的角度來看，過去的年改很有效果，應持續進行，使財政穩健的同時維持退休人員保持約5萬元以上基本所得，這是共好的方式。

人事總處人事長蘇俊榮則表示，現在面臨的是每年提撥率太低，雖然基金投報率達7%，但水庫進水太少卻流得多，一定會越來越少，但提撥率拉上來，對現職公務員也是很大的負擔；初估軍公教人員潛藏負債大約3兆，若再往後拉，等於現在領的退休金是由未來年輕世代來負擔，造成世代公平問題。

考試院秘書長劉建忻指出，根據精算報告，無論怎麼看都有「用罄年限」，代表基金沒有永續，既然知道20年後會用完，那現在就應該討論如何引進活水，而不是要提前用多一點。因人口結構改變，退撫基金20年後在公務員、教育人員部分就會每年短絀1000億元，然而政府不只揹著公教人員，勞工也是政府的責任，因此要把眼光放遠一點。

更多風傳媒報導

