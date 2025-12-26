停砍年金法案恐不執行＋釋憲 傅崐萁：台灣已成人治國家

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（本報資料照片）

立法院日前三讀通過停砍年金法案，三讀咨文已送達總統府及行政院，據了解，在憲法法庭恢復運作後，行政院預計將採「副署不執行」做法，並聲請釋憲。賴清德總統昨更批在野黨不審預算，談什麼憲政。國民黨立院黨團總召傅崐萁26日反擊，台灣已變完全人治的國家，賴清德想做什麼就做什麼。

傅崐萁指出，賴清德政府從去年就職到現在，有多少的案子完全不依法執行，現在台灣已經變成一個完全人治的國家，賴清德想做什麼就做什麼，賴清德不願意聽，不願意看，甚至也不願思考，到現在以為是台南市長，把立法院當台南市議會處理。

傅崐萁表示，昨天賴清德有講說在野黨要注意憲政，賴已經告訴全世界的民主國家，「大法官是五大於六」，滑天下之大稽，以後小學生的算數都要重教，如果這是「賴語錄」、「賴氏憲法」的規定，非常遺憾。至於賴清德提到的總預算問題，他批評總預算本身就是違法的，違法預算要強迫國會一起當共犯，審查違法的預算。一個違法的總統要叫大家一起跟他違法，這是教壞小孩，「我們做該做的事情」。

