停砍年金法案恐提前用罄退撫基金 考試院遞狀聲請釋憲及暫時處分

立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案。考試院今天表示，此法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，今天已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。在憲法法庭判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定處理。

考試院：公務員勳獎章獎勵金提高 在職就發放 公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點6日修正 發布，溯自今年1月1日生效。圖為考試院外觀。 （考試院提供） 中央社記者高華謙傳真 114年2月6日

立法院會去年三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年提前停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。



考試院今天表示，有關立法院去年12月12日三讀公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條及第67條等條文，考試院會今天通過同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。



考試院表示，該法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背世代正義與公益原則，也使考試院難以順遂推行憲定職掌，因此決議依憲訴法第47條及第43條規定提出釋憲及暫時處分的聲請。

另一方面，行政院去年12月31日已遞狀聲請釋憲並指出，停砍年金法案程序違背憲法正當立法程序、實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義。