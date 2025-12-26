停砍年金法案政院定調「副署、聲請釋憲」 卓榮泰：就憲法程序完成最終裁判

立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院發言人李慧芝今（26）日在行政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰表示，針對反年改修法，既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚等總統府的咨文到後，行政院會履行義務跟責任，副署使法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序來完成最終的裁判，以維護憲政的尊嚴。

立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，三讀咨文日前送至總統府與行政院。

卓榮泰今日在行政院會中裁示，針對反年改修法，今天是總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復正常運作，有一個追蹤憲法的裁判員，雖然這項修法違反了憲法第70條的規定，也違反了憲法體制中權力分立的原則，更違反了國會中充分討論的原則，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚等總統府的諮文到後，行政院會履行義務跟責任，會副署生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序來完成最終的裁判，以維護憲政的尊嚴。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律。且有違法難以回復的情形，不副署是憲法賦予行政院長的責任，不會拋棄這個職權，但是未來不期待一直這樣做，因為如果有正常的國會，不會一直侵害及破壞國家安全、財政，那憲法法庭的功能是存在的。

卓榮泰說，反過來憲法賦予各項權利行政院也會善用，不會拋棄，希望未來在工作崗位上謹守本分，奮力向前。卓榮泰最後表示，展望2026年，他們要守護憲政秩序、世代正義以及財政永續，在經濟穩定向前，協助產業走向國際時，行政團隊會堅守立場，保持自信樂觀，只要自信樂觀沒有克服不了的難關。

