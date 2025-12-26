停砍年金法案政院「副署、聲請釋憲」 卓榮泰：維護憲政尊嚴

台北市 / 武廷融 綜合報導

立法院國民黨、民眾黨日前聯手三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹法》修法，確定停砍公教年金。行政院長卓榮泰今(26)日表示，行政院會副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

行政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會時轉述，卓榮泰表示，針對《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹法》修法，今天是總統公告的最後期限，「既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚待總統府的咨文抵達後，行政院會履行義務跟責任，將會副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序來完成最終裁判，維護憲政尊嚴。」

廣告 廣告

卓榮泰指出，反年改修法違反憲法第70條規定，也違反了憲法體制中權力分立的原則，更違反了國會充分討論的原則。卓榮泰說，凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，且有違法難以回復的情形，「不副署」是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權，但是未來不期待都這樣做。

卓榮泰強調，如果有正常的國會，不會一直侵害國家安全及財政，憲法法庭的功能是存在的；而反過來，憲法賦予的各項權力，行政院也會善用、不會拋棄。希望未來在工作崗位上謹守本分、奮力向前，守護憲政秩序、世代正義、財政永續。

原始連結







更多華視新聞報導

卓榮泰不副署「財劃法」 立院「申請釋憲」成選項之一

不副署財劃法！ 卓榮泰：停止惡法對國家的傷害

不副署！ 在野下一步？ 大法官釋憲.不信任案「皆卡關」

