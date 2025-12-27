停砍年金法案行政院「副署但聲請釋憲」林濁水：唯一可走的路

林濁水認為行政院的作法，是三害相權取其輕。（圖：林濁水臉書）

立法院日前三讀通過停砍公立學校教職員與公務人員年金的相關修法。行政院長卓榮泰表示，由於憲法法庭恢復正常運作，行政院將履行憲政責任，對法案完成副署，並同步向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。對此民進黨前立委林濁水今天（27日）分析，三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路。

民進黨前立委林濁水分析指出，行政院其實只剩下施行、不副署、不執行三種選項，但三者皆有嚴重問題，只能「三害相權取其輕」。他想借用大法官114年1號判決中的一句話，是「不得已」的措施。在民主制度下過於霸道；相較之下，選擇副署後再採取不執行並聲請釋憲，雖然同樣荒謬，卻是「以荒謬對抗荒謬」的不得已作法。

林濁水進一步指出，美國總統即使行使否決權，國會還可以用高門檻的3分之2的多數加以推翻，台灣發明的「不副署」是絕對不容推翻的否決權，長期以來難以通過民意檢驗。也認為行政院如今在施行反年改新法、不副署、不執行中，三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路。