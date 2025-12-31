停砍年金法案釋憲怎麼判？ 李來希：不信大法官會自打臉

立法院會日前三讀通過公教退撫相關修法，提前停止調降月退所得替代率，但行政院擬聲請釋憲，持續引發關注。全國公務人員協會前理事長李來希昨（30日）再度發文談到此事，直言「真的不相信行政機關有什麼正當理由針對此點提出釋憲聲請，就算提出了，我也不相信現任這8位大法官會打自己的臉作出違憲的判決！」

李來希在臉書發文指出，行政與考試兩院信誓旦旦聲請釋憲，拒不執行立法院通過並經總統公布生效的法律，視法治國理念如無物，棄依法行政的法治基本常識如敝屣，行政權獨大，還要反手侮蔑指責立法院在野獨裁，寧非怪事！

李來希分享，深度參與所謂的年金改革，是從馬英九時代開始，到蔡英文再到賴清德總統執政，無分藍綠黨派，行為舉止始終如一，就是要求遵循法治國理念而行，這幾天透過各種管道想要瞭解行政與考試兩院聲請釋憲的聲請文書卻不可得，這次修法極為單純，只是要求重新檢討所謂的年金改革，暫時停止逐年遞減的凌遲式的羞辱軍公教人員，降低改革對退休人員的生活壓力，努力說服夥伴們盡可能的縮小修正範圍，不希望旁生枝節，條文也僅僅三條而已，無奈總統與行政部門仍然無視退休人員的痛苦，不能苦民所苦，真是讓人感到遺憾！

李來希更稱，百思不得其解的是這次修法只有2個訴求，其一是停止逐年遞減退休所得，讓退休人員被大砍退休所得後得以休養喘息；其二是退休所得隨物價指數核實調整，讓退休人員的退休金得以維持購買力，如此而已。實在想不出行政機關有什麼可以聲請釋憲的理由！

因此李來希說，退休金隨物價上漲指數核實調整是世界各國的通例，勞保、國保、公保與老農津貼也都是如此，更何況這個條文修正案是應本屆15位大法官（包含現任的這8位）871、872、873號解釋提出的修正案，嚴格說起來是大法官會議所作的訴外裁判，沒有針對此點提請釋憲，是大法官們為了撫平年改的傷痛所作的彌補性訴外解釋，「我真的不相信行政機關有什麼正當理由針對此點提出釋憲聲請，就算提出了，我也不相信現任這8位大法官會打自己的臉作出違憲的判決！」

另外，李來希也說，至於反對停止遞減退休金的理由多半是誇張不實的數據，法理也是不通；他續指，退一萬步說，停止遞減的法益只是整個所謂的改革制度砍的「多與少」的問題，怎麼推理也不會是增加國庫負擔的問題，從來都是減少給付，整個所謂的改革國庫沒多花一分錢，怎麼會違反預算法與違反憲法呢？不解！

他並再次強調，公教朋友是這個國家的基石，揮刀胡亂砍殺，傷害的是國家的利益與制度的永續，主政者能不慎乎？

