停砍年金法案 民進黨團遞狀聲請釋憲及暫時處分

（中央社記者王揚宇、林長順台北19日電）行政院、考試院針對停砍年金法案，先後遞狀聲請釋憲與暫時處分。民進黨立法院黨團今天召開記者會，宣布對停砍年金法案聲請釋憲及暫時處分，並前往司法院遞狀。

立法院會去年12月12日三讀修正通過公立學校教職員退休資遣撫卹條例第37條、第38條及第67條條文以及公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條及第67條條文，日前經總統府公告生效。

行政院去年12月31日表示，法案程序違背憲法正當立法程序、實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，因此遞狀聲請釋憲。

此外，考試院今年1月8日指出，此法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，因此向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。在憲法法庭判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定處理。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與律師今天召開「停改公教年金聲請釋憲」記者會，並前往司法院遞狀，主張改革要合憲、年金要永續，以及民意挺年改、不走回頭路。

柯建銘說，民進黨團針對去年12月26日總統公告的公立學校教職員退休資遣撫卹條例第37條、第38條及第67條條文，以及公務人員退休資遣撫卹法第37條、38條、67條條文提出釋憲及暫時處分，黨團認為系爭規定應受違憲宣告，自公布之日起失效。

鍾佳濱表示，本案屬法規範憲法審查，希望宣告前能暫停適用，即如果未來憲法法庭受理暫時處分且裁准，這會讓可能有違憲之嫌的相關法案，雖然已經公告，但能停止適用，使過去在藍白鼓動下，認為要在年金上獲得更多、違反改革意志的請求，都會失所附麗（失去依據）。（編輯：林克倫）1150119