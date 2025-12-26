停砍年金法案 考試院政院都將聲請釋憲

（中央社記者賴于榛台北26日電）立法院會日前三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，行政院預計下週向憲法法庭聲請釋憲及緊急處分，考試院也將在確認憲法疑慮後，聲請釋憲及暫時處分，並會在半年內重新審定近18萬退休公務人員的退休金。

立法院會12日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金。經行政院長卓榮泰副署，總統府已於下午公告條文，依法預計28日生效。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，根據總統府咨文，總統賴清德也批示對2法案表達憂心，由於目前憲法法庭已恢復運作，因此行政院將依循憲政程序，在憲法賦予的權限範圍內，對法案有違憲疑慮之處，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；而在憲法法庭做出決定前，行政院將在憲法賦予的行政權範圍下，做出合法、合憲的適當處置。

行政院政務委員林明昕在記者會解釋，大法官上週已經做出今年首次判決，政院立場就是尊重決定，也認定憲法法庭可以開始運作，且憲法法庭做出決定後，法律界學者、專家、公民團體也普遍贊成，這樣的情況下，政院認為大法官將會持續一錘定音、繼續審理相關案件，因此預計下週針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條條文案聲請釋憲及暫時處分。

對於外界指行政院不執行反年改法案，恐讓基層公務員承受違法風險。林明昕回應，不執行是一個簡化的講法，並非法律術語，行政院會針對法案聲請釋憲，同時也會在行政權可以的範圍內，合法、合憲處置後續問題，並無增加公務員負擔或是讓公務員面臨風險。

考試院也透過新聞稿說明，考試院將盡速啟動聲請釋憲的程序，由法制主管機關銓敘部先依憲法訴訟法第47條第2項規定，將適用新法會產生牴觸憲法的疑慮報請考試院審議，經院會程序同意後，再向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

銓敘部表示，在法律公布生效後，銓敘部也將據以對近18萬退休公務人員的退休金進行重新審定，參考上次年改的審定經驗，推估約需半年完成，並將依照憲法法庭裁判進行後續處理。（編輯：張若瑤）1141226