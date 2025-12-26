停砍年金法案 賴清德：支持政院提釋憲及暫時處分

針對反年改法案，總統賴清德表示，支持行政院提釋憲及暫時處分。(總統府提供)

立法院日前三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正條文，賴清德總統晚間表示，他支持行政院長卓榮泰依循憲政機制，針對條文中可能涉及違憲疑慮之處，循法定程序提出釋憲及暫時處分之聲請，交由憲法法庭作出最終判斷，讓各界有清楚的依循。

賴清德強調，考量公教年改攸關重大公共利益，他已於今天依法公布並作出批示，請相關機關依憲政程序審慎處理，以維持國家財政與制度穩健。

賴清德說，退休制度的穩定，是對公教同仁長期付出的承諾，也承載社會對公平與永續的期待，必須確保退撫基金穩健、可長可久，避免將未來財務壓力轉嫁給下一代，甚至成為全體納稅人的共同負擔。

他說，本次修法將使公教年金制度提早破產，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。面對爭議，更需要回到制度本身，透過法律程序與憲法法庭審查，妥善回應社會關切。

他強調，期盼朝野理性面對、彼此尊重，也請社會大眾支持憲政機制的正常運作。守護憲政秩序、維護社會公平，是大家共同的責任。

