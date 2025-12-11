停砍年金無共識 藍今闖關拚三讀

停砍年金案朝野協商無共識，國民黨12日擬直接闖關三讀。圖為立法院長韓國瑜（中）11日主持朝野協商。（姚志平攝）

立法院國民黨團推動停砍年金修法，立法院長韓國瑜11日召集朝野協商，藍白強調不是反年改，而是砍過頭必須停砍，綠則希望國民黨不要因為討好退休公教族群破壞國家制度，最終協商無共識，韓國瑜裁示，全部送交院會進行處理；據了解，國民黨今（12）日擬直接闖關三讀。

公教年金改革自民國107年7月上路，所得替代率分10年逐年調降1.5％，改革時程至118年止。國民黨團及藍委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」，修法重點包括退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按CPI累計成長率調整。

昨協商時，國民黨團書記長羅智強說，如果一流的人都不來政府工作，政府也很難推出好政策，國考報考人數從30萬跌到去年16萬，今年更剩11萬人，停砍所得替代率才是真改革，並非要恢復過去水準，而是阻止砍過頭；民眾黨團副總召張啟楷也認為「砍太多，該停了」；民進黨團總召柯建銘表示，年金改革若走回頭路，會讓年金提早破產。

考試院祕書長劉建忻指出，若本次修法停止調降所得替代率，將造成退撫基金提前用完，考試院不支持修法。

由於朝野毫無共識，韓國瑜最終裁示全部送交院會處理。據了解，國民黨有意今日力拚闖關三讀。民眾黨立委林國成則表示，黨團早已表明年改立場是「贊成停砍，反對恢復」。

民進黨團幹事長鍾佳濱列出藍白三罪狀：「沒收討論、過水協商、黑箱表決」，都是藍白近期在立法院的惡行，而年金繼續改是全民共識，藍白要三思，若在野強行闖關，民進黨團會運用議事策略，以論述來表達立場。

行政院發言人李慧芝昨表示，公教退撫基金原分別將於120、119年就會用完，年金改革可維持一個世代不用罄，再次呼籲立法院不要倒退修法，才能夠確保退撫基金財務永續，維持退撫制度及世代正義。