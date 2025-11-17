停砍年金社會嚴重分歧 最新民調39.5%贊成、37.1%不贊成

台灣民意基金會今日公布最新民調，支持停砍軍公教年金的比率已超車反對者。圖為過去抗議年金改革畫面。翻攝李來希臉書



藍白近日聯手推動「停砍公教年金」，即停止現行所得替代率逐年調降政策，台灣民意基金會今日（11/17）公布最新民調，有39.5%民眾對此表示贊成、37.1%不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧，同時也強烈暗示前總統蔡英文時代，年金改革獲得台灣穩定多數民意支持的現象已成過去。

在野黨推動「停砍公教年金」的民意反應。台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今日上午發布「在野黨主張『停砍公教年金』」即時民調，針對「最近在野黨聯手推動『停砍公教年金』，也就是，停止現行所得替代率逐年調降政策。請問您贊不贊成？」結果顯示12.7%非常贊成，26.8%還算贊成，20%不太贊成，17.1%一點也不贊成，14.4%沒意見，9%不知道。

在野黨推動「停砍公教年金」的民意反應。台灣民意基金會提供

游盈隆分析，這項發現傳達了一個重要訊息，即國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧，毫無社會共識可言，儘管目前在野黨在爭取民意支持上已稍居上風。此外，這項發現也強烈暗示蔡英文時代，年金改革獲台灣穩定多數民意支持的情況已成過去。

游盈隆表示，軍公教年金改革是蔡英文政府八年執政的代表性政策之一，儘管過程中爭議不斷，不過根據台灣民意基金會長期調查研究，可以清楚看出蔡英文八年任內和軍公教年金改革相關的民意反應趨勢，從2016年到2024年共6次全國性調查，每次調查都發現有多數或過半數人民站在支持蔡英文軍公教年金改革這邊，其中滿意者最高有55.9%，最低也有45.9%；同樣地，不滿意者最高達到44%，最低是33.3%。整體而言，軍公教年金改革曾一路獲得社會主流民意力挺，軌跡相當清楚。

蔡英文總統軍公教年金改革的民意反應。台灣民意基金會

游盈隆接著指出，最新民意顯示贊成「停砍公教年金」已逆流而上，這很可能是大罷免大失敗所導致系統性全國政治氣候變遷的後果之一。不過在野黨「停砍公教年金」的具體作法仍未確定，如果太過火，也不排除民意反撲。

進一步分析不同族群態度，年齡方面，「停砍公教年金」獲得多數40歲以下年輕人及65歲以上長者的歡迎，但40到64歲民眾對此態度較為保留。具體而言，20至24歲4成5贊成，2成6不贊成；25至34歲4成5贊成，3成7不贊成；35至44歲3成9贊成，3成7不贊成；45至54歲4成贊成，4成2不贊成；55至64歲3成8贊成，4成2不贊成；65歲及以上3成6贊成，3成2不贊成。

從職業背景看，軍公教反應最熱烈，但各行各業看法分歧，贊成與反對差距都不大。具體而言，自營商、企業主3成7贊成，4成2不贊成；高階白領人員4成1贊成，4成5不贊成；基層白領人員3成9贊成，3成7不贊成；軍公教人員5成4贊成，4成2不贊成；勞工4成1贊成，3成9不贊成；農民3成贊成，3成9不贊成；學生4成6贊成，2成2不贊成；家庭主婦4成2贊成，3成6不贊成；退休人員3成7贊成，3成2不贊成；無業、待業者2成4贊成，1成5不贊成。

另從政黨支持傾向看，執政黨和在野黨支持者在這項議題的立場南轅北轍，中性選民則略偏向在野立場。值得注意的是，民進黨支持者也有2成6持贊成態度。更具體地說，民進黨支持者2成6贊成、6成不贊成；國民黨支持者5成5贊成、2成1不贊成；民眾黨支持者5成6贊成、2成8不贊成；中性選民3成5贊成、2成8不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

