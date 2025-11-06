停砍年金立院通過初審 全案保留送協商

立法院司法及法制委員會審查攸關停砍公教年金的相關修法案，今通過初審，送出委員會。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 在野推動停砍公教年金，立法院司法及法制委員會連日《公務人員退休資遣撫卹法 》及〈公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法草案，今（6日）再將《公立學校教職員退撫條例》修正草案逐條處理完畢後，全案送出委員會，將送交黨團協商處理。

立法院司法及法制委員會昨先排審《公務人員退休資遣撫卹法 》第3條、第8條、第37條、第38條、第67條等條文修正草案，在開放朝野立委發言，並將過逐條討論後，全案保留交黨團協商。

廣告 廣告

銓敘部則說明，因2023年7月1日以後初任人員實施個人專戶制，導致退撫基金用罄年度提早發生的財務缺口，依公教人員退撫法律已明定由政府分年撥補，若要維持在原來2049年及2045年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，公教人員總計3370億元，其中公務人員為2010億元。

銓敘部也提到，若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補3600億元，其中公務人員為2000億元。2項撥補合計達6970億元。

立法院司法及法制委員會今再審查〈公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法草案，朝野三黨維持論述。綠營認為，停砍年金將造成基金提前破產，讓財務風險轉嫁給下一代，政府把納稅人的錢拿去撥補，變成所有人要幫忙承擔。藍營則強調，年金需隨著消費者物價指數調整。國民黨團表示，物價不斷上漲，退休軍公教年金卻持續調降，恐導致退休者晚年生活吃緊，本次修法目的在於「停砍」而非「回復」過去水準。

召委翁曉玲宣告，全案逐條處理完畢，審查完竣，擬具審查報告提請院會公決，須交由黨團協商。在場民進黨立委對表達異議，最後委員會進行表決，贊成12位、反對6位，全案確定完成初審送出委員會。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

解三角習題！韓獲核潛技術鬆綁、菲得免費潛艦、美擴南海嚇阻 三方共贏

在野推停砍年金 教長：年改結束仍有69％月領逾5萬