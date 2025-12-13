停砍年金藍白強勢三讀 網路民調逾5成大表支持

國民黨立法院黨團針對年金改革提案停砍公教年金，12日表決三讀通過，將停止月退休金逐年遞減1.5%的機制，讓公教退休人員往後4年的退休金不再遞減。根據入口網站「Yahoo奇摩」進行的網路投票顯示，截至11日晚間23時，有56.2%的網友表示贊成停砍。

立院三讀通過停砍公教年金。(圖/中天新聞)

根據Yahoo奇摩「國民黨提案『停砍公教年金』將在12日表決，你的看法是？」網路投票，截至11日晚間23時，有7900人參與投票。投票結果顯示，45.6%的網友表示非常贊成停砍，10.6%表示還算贊成停砍，8.0%網友表示不太贊成停砍，24.6%表示完全不贊成停砍，11.2%不知道或沒意見。目前民調仍在進行中。

網友紛紛在討論區留言表達不同看法。有人表示，「法律不溯及既往，3歲小孩都知道」、「年金是為彌補公教低薪才有的福利，政府怎麼可以砍呢？一點微薄的年金還要再砍，風光電失敗貪腐，就可以嗎？」也有網友認為，「如果台灣不花巨額向美軍購，甚麼錢都夠用，包括勞健保、軍公教年金、社會福利、青年就業貸款、小學生天天喝鮮奶」。

國民黨提案年改修正。(圖/中天新聞)

支持停砍的網友認為，「奉公守法超過40年的公務人員，期待退休生活無虞，卻遭政府將退休金逐年遞砍，情何以堪，政府失信於民，所以非常贊成停砍，請還公務人員一個公道」、「挑起職業鬥爭又何嘗不是一種霸凌」、「這是工作契約的問題，當初入此行就依契約行事，政府不能毀約」。

