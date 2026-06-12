停砍年金補發甩鍋釋憲 李來希斥政院無權置喙

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立法院會去年三讀通過停砍公教人員年金相關法案，考試院銓敘部近日指公務人員補發年金將於8月1日完成。（本報資料照片）

立法院會去年三讀通過停砍公教人員年金相關法案，考試院銓敘部近日指公務人員補發年金將於8月1日完成，行政院喊話，希望憲法法庭能盡速做出裁決。全國公務人員協會理事長李來希12日直言，該法主管機關是考試院，考試院發函後，各機關也早已進行作業，行政院有何資格干預？

在國民黨與民眾黨多數席次支持下，立法院去年12月12日完成《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正，停止原定逐年調降的所得替代率，在總統府公告生效後，行政院、考試院也同步聲請釋憲。

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全台約19萬名已退休公教人員的退休所得替代率須重新審定，銓敘部日前發出公文，將退休公教月退金統一依重審結果發放，而114年12月28日至115年7月31日應補發的差額，最晚今年8月1日完成補發。行政院昨則喊話，希望憲法法庭能盡速做出裁決，作為行政院執行的依據。

李來希表示，行政院沒有正式否認，而在等待憲法法庭的結果之前，還是要如期發放，考試院是這個法的主管機關，考試院核定的文件就是有法律效益，核定之後各機關依法行政，行政院不是這個法的主管機關，有什麼資格干預？目前沒有增加給付問題，行政院更沒有置喙的餘地與空間，而考試院既然敢這樣做，必是經過評估。

李來希指出，釋憲並不表示可以停止法律的執行，若未來憲法法庭判定違憲，就是繳回給基金，目前考試院已經正式發函要各機關照做，各機關也正在進行，教育部人事處也通知所有學校處理，相關單位早已完成作業，質疑現在的政府在擺爛，「沒有把員工當做自己人，當成反對派在打，有意思嗎？」

行政官員表示，立法院去年對於公教制度的修法，不僅將大幅增加政府支出，更恐讓退撫基金再次面臨提前耗竭的風險，與大法官所強調的世代正義有所扞格，因為相關法案目前已進入釋憲程序，行政院期盼憲法法庭能綜合考量國家財政紀律與世代正義的界線，盡速作出最終決定，讓行政機關有明確執行依據。