停砍年金要等半年才執行？銓敘部說法引藍營砲轟

立法院去年底三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》後，銓敘部表示需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，因正在調整作業系統，推估約需半年時間。此一時程引發國民黨立委質疑是刻意拖延，考試院秘書長劉建忻今（12）日回應，半年推估是參考過去經驗的合理時間。

銓敘部長施能傑。（圖／國會頻道）

立法院司法及法制委員會12日邀請考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、內政部、教育部、行政院主計總處針對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」進行專題報告並備質詢。會中針對執行時程問題，多位國民黨立委提出質疑。

國民黨立委吳宗憲質詢時表示，三讀通過、總統公布生效的新法，只要憲法法庭還沒判違憲之前，本來就應該要審定發給。他並批評行政院長卓榮泰創了一個全世界民主國家沒人幹過的事，叫做三讀通過的法律可以自認違憲所以不執行。吳宗憲進一步質疑，行政作業為什麼需要這麼久的時間，為何要半年？

考試院祕書長劉建忻、立委王鴻薇。（圖／國會頻道）

針對作業時間的質疑，銓敘部長施能傑說明，根據過去經驗，警察人事條例通過後也花半年時間調整，因為需要重新寫程式、廠商需求溝通，還要逐一測試程式等。國民黨立委王鴻薇質疑，什麼時候正式上路是在為政者的一念之間，看起來提出釋憲只不過用時間換取空間。國民黨立委翁曉玲也質疑作業時間太長。

對於立委的質疑，考試院秘書長劉建忻回應，要讓公務同仁有合理執行時間，也參考過去107年改革重新核算時間，還有去年警察人事條例的執行經驗，這半年推估是合理的。劉建忻並表示，相關法律生效後該執行就會執行，審定是考試院的工作，會來處理。

