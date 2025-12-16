停砍年金跟進不副署？卓榮泰回應了

▲行政院長卓榮泰今日接受表訪表示，未來破壞財政紀律、憲政秩序或對主權安全造成重大威脅，就沒有執行的義務，似乎在預告停砍年金同樣不副署。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰昨日宣布不副署《財劃法》，強調政院窮盡各種救濟只剩這一途，宣告立法權與行政權火車對撞，讓在野群起炸鍋，對此卓榮泰今（16）日接受媒體專訪時預告，停砍公教人員年金法案，行政院不會提出覆議，當初《財劃法》提覆議連去立院說明的機會都沒有，更提及未來像是破壞財政紀律、憲政秩序或是對主權安全造成重大威脅，就沒有執行的義務，似乎都在預告停砍年金同樣不副署。

卓榮泰接受《自由時報》專訪時表示，對於停砍公教人員年金法案不會提出覆議，當初《財劃法》提覆議連去立院說明的機會都沒，過去相信立法院是有善意因此提出覆議，希望避免再度錯誤，但立法院表現出來的是否決覆議，連報告機會都不給，「這個我真的很難接受！」

卓榮泰表示，不副署是忍無可忍，以《財劃法》為例，立法院既編列預算又審查預算，失去了民主制衡。依照《憲法》規定應是行政院編列預算、立院負責審議預算，可以刪減或加註意見，但不能僭越《憲法》的精神。

卓榮泰也強調，現在應該要建立憲政秩序，希望立法院能提福國利民的法案，行政院就會來執行，該副署生效的就會來執行，但是像那種破壞財政紀律、憲政秩序的，對主權安全造成重大威脅的，「就沒有執行的義務」。而似乎都在預告停砍年金同樣不會副署。

