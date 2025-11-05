停砍年金送協商 藍白拚12月三讀

立法院司法及法制委員會5日排審停砍公教年金修正草案，司委會召委翁曉玲受訪表示，蔡英文政府當年實施錯誤的年改要及時踩煞車。（姚志平攝）

立法院司法法制委員會5日排審年金改革相關法案，在野黨團要求停砍年金、停止踐踏公務員尊嚴，民進黨團則主張年改要永續、不該走回頭路；朝野經過近6小時激辯後無共識，最後全案保留，送朝野黨團協商，但藍白已宣告將全力推動法案，力拚12月三讀通過。

藍委、司法及法制委員會召委翁曉玲昨表示，蔡英文政府當年推動的年金改革方向錯誤，造成基層公教人員長期受害，年輕人也不想從事公職，不能讓錯誤的年改繼續下去。

銓敘部長施能傑指出，當初就是因為年金基金不足額提撥，恐導致水庫破產才推動年改，政府一方面持續撥補，而已退休者和未來將退休者的所得替代率減少一點，分攤不足額提撥的金額，若現在停止調降所得替代率，「水庫恐會更早沒了。」

民進黨昨也公布民調，針對「目前公教月領退休金平均數為5萬至5萬8，勞工退休金平均每月2.5萬、老農津貼每月約8000元、國民年金每月約領4000元。有人認為台灣年金制度面臨行業不均的問題，請問您能不能接受這個現狀？」有60.4％不接受；整體民調結果59.7％支持繼續年金改革、31.7％認為應停止。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，國民黨要維持少數人既得利益，一旦通過「反年改」，世代正義、分配不均及提早破產會紛至沓來。

但民眾黨團反批，民進黨民調題目設計有陷阱，而民眾黨自己做的民調直接問「是否贊成停止調降所得替代率？」結果4成5支持；高達6成6認為「應降低CPI觸發門檻並縮短檢討年限，以更靈敏地反映物價波動」，4成7民眾更認為應適時調整年改制度。