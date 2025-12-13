停砍年金通過 鄭麗文：民進黨別破壞團結

▲立法院處理停砍公教年金兩法案，民進黨雖不滿年金改革停滯，但仍不敵藍白人數，修法順利三讀。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。不過民進黨痛批修法將害年金破產，傷及世代正義，害每人要多背債3萬元，更傳出行政院可能不副署法案。國民黨鄭麗文喊話，民進黨不要再扯後腿、不要再破壞台灣的團結了。

鄭麗文今（13）日受訪表示，在野黨在推動相關社會福利與安全法案時，執政黨往往選擇不作為，甚至為了反對而反對，一昧杯葛國會多數通過的重要法案，包括提高職業軍人待遇以及此次公教年金改革，這種態度阻礙政策落實，削弱了國家制度的有效性。

鄭麗文指出，台灣歷年來一直面臨職業軍人與公教人員招募不足的問題，公教報考人數逐年下降，軍公教是國家安全與防衛的重要基石，當這個基石被削弱時，執政黨卻視而不見，反而是在野黨努力保障軍公教權益、提升士氣與參與意願，但執政黨即便國會多數通過相關法案，仍杯葛、違憲，破壞民主運作，並用惡言挑撥職業與世代矛盾。

對於總統賴清德邀約行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲會面協商，鄭麗文指出，若賴清德真的有心彌補裂痕、團結在野黨，不需要虛假的動作，虛情假意的舉動無助於解決僵局，也無法促進台灣民主發展，真正的問題來源在於執政黨自身。

鄭麗文強調，解決憲政僵局需要賴清德靜下心來審視自執政以來的錯誤，找出朝野對立與社會撕裂的根本原因。她指出，如果總統無法釐清問題出在哪裡，無論找誰協商或喝茶，都無法達成實質的團結與溝通。她呼籲，領導者應以真誠態度面對政策與社會問題，才能促進國家治理與民主運作，而非依靠形式或虛假的象徵行動。

