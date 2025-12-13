停砍年金過爽爽？退將端實際數字喊「只還基本尊嚴」

立法院會12日三讀通過公教退撫制度修正案，停止調降月退所得替代率，行政院與總統府隨即表態反對。對此，退役少將栗正傑則公開力挺修法，強調停砍只是還給公教人員基本尊嚴，並以實際數字說明基層公務員退休金遭大幅調降的處境。

陸軍退將栗正傑。（資料圖／中天新聞）

栗正傑12日在中天《辣晚報》節目中反駁外界對停砍公教年金的疑慮，表示這次修法僅針對公教人員，並非軍人。他以具體數字說明，一名基層公務員做到65歲約可到9職等，民國107年時包含18%優惠存款與終身俸在內原本約可領6萬元，第一年18%約1萬元即遭取消，剩餘5萬元再分10年逐年調降，每年約減少1000元，10年後僅剩4萬元。

廣告 廣告

國民黨立院黨團推動停砍年金。（圖／中天新聞）

栗正傑進一步指出,以9職等公務員為例，歷經7年調降後，72歲時每月僅領約4萬3000元度日，回溯計算已少領約7000元。他認為這次停止調降的約3000元不應再砍，只是還給公教人員一點基本尊嚴。

栗正傑強調，公務人員領取的並非一般意義上的年金，而是終身俸、退休俸，是政府原本承諾給付的報酬。他質疑，若一個職務實際價值是8萬元，政府僅給6萬元，其餘2萬元延後至退休給付，目的是鼓勵公務員久任，如今卻將這筆承諾取消是否公平，社會應該好好思考。他直言，此次停砍並非特權，而是對公教人員最基本的尊重。

延伸閱讀

停砍年金三讀！陳玉珍籲政院守法：別再傷害退休公教尊嚴

停砍公教年金三讀 卓榮泰嗆立院「倒行逆施」：退撫基金恐提前破產

立院三讀停砍公教年金！李來希嗨喊：今天是還我們公道的日子