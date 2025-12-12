停砍年金還沒三讀！李來希先開嗆：行政院膽敢不執行將啟動大規模訴訟

記者陳思妤／台北報導

全國公務人員協會前理事長李來希。（圖／翻攝自李來希臉書）

國民黨、民眾黨推動停砍公教退休金，立法院最快將在今（12）日下午三讀。在修法完成前，全國公務人員協會前理事長李來希一早就開嗆，如果行政院膽敢不執行法律修正案，「我們將啟動大規模的行政爭訟程序！」

在野黨推動「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」等，稍早立法院長韓國瑜召開協商，將在今天下午處理年改兩案。這也代表停砍年金最快在今天完成三讀。

廣告 廣告

而李來希一早就在社群平台發文稱，民進黨的機關報透露訊息，行政院將不執行公教退撫停止逐年遞減修正案，憑什麼？這個修正案在職與退休者一視同仁，公教警消人員一體適用，同一個制度下，沒有獨厚哪一個個人或群體，不違反憲法平等原則，而且只是停損，沒有增加年度政府預算的問題，與警察人事條例修正案取向與本質完全不同，完全合憲合法。

李來希開嗆，法律一旦通過，法效即已形成，完全沒有模糊唬弄的空間，明年一月如果再被遞減退撫所得，人民自然就取得法律爭訟的空間，「如果行政院膽敢不執行法律修正案，我們將啟動大規模的行政爭訟程序，直接啟動訴求法律規定條件的行政訴訟機制，由不得行政機關胡作非為」。

李來希還怒轟，「本案主管機關是考試院，考試院都沒說話，行政院是在放什麼屁話？」

更多三立新聞網報導

強開年改倒車 吳思瑤嘆：週休七日月領七萬，藍白政客說不夠要更多！

打臉傅崐萁？黃國昌喊「年改不走回頭路」 李來希怒：真不瞭解還是裝蒜

有夠慘！被蜂螫鼻樑曬照嘲「腫脹似豬八戒」 李來希：腫到人臉辨識失靈

衝三階罷免戰！罷傅崐萁文宣強打「放生災民」：不要讓他代表你

