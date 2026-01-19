停砍年金釋憲再+1！民進黨團遞狀聲請並暫時處分

針對停砍年金修法，民進黨立院黨團今（1/19）遞狀聲請釋憲並暫停處分。民進黨團提供



立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案。民進黨立院黨團今（1/19）赴司法院，向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處理，民進黨團強調，年金改革的核心目標，就是確保制度長久穩定、世代共享，聲請釋憲是為年金制度的永續發展把關。

立法院會去年三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，自2024年提前停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。

民進黨團強調為年金制度永續把關，因此聲請釋憲。

行政院去年12月31日已遞狀聲請釋憲並指出，此法案程序違背憲法正當立法程序、實質內容牴觸《憲法》第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義。考試院今年1月8日遞狀聲請釋憲，指該法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背世代正義與公益原則，也使考試院難以順遂推行憲定職掌。

