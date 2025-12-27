停砍年金釋憲 在野轟製造仇恨

停砍公教年金法案，行政院將提釋憲，在野批是政治操作，濫用釋憲手段打壓特定職群。（本報資料照片）

立法院會日前三讀通過停砍公教年金法案，賴清德總統26日公布並批示，修法將使公教年金制度提早破產，明顯違憲，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分。藍委許宇甄27日指出，不要再以政治操作製造仇恨，更不要濫用釋憲手段打壓特定職群；白委林國成也痛批，對公務人員、人民有利的東西也要釋憲，「是在釋憲什麼？」

許宇甄指出，106年《公教人員退休撫卹法》制定過程中，原本就有許多提案版本，當年考試院版本是「15年調降至最高所得替代率75%」．經過年改會完整討論後提出，卻在立法院遭民進黨團大幅「惡修」成「10年調降至62.5%」。

許宇甄進一步提醒，若本屆立法院的修法被指為違憲，那麼當年未採納考試院版本、而選擇更激烈調降方案的立法，同樣存在制度正當性疑義。

許宇甄呼籲，賴卓不要再以政治操作製造仇恨，更不要濫用釋憲手段打壓特定職群；依法編列預算、尊重國會決定，讓公教人員取回應有的尊嚴與公道，才是負責任政府應有的態度。

藍委翁曉玲也說，行政院依法行政，不因聲請釋憲而停止，這是基本的法律規定，也奉勸大法官五人幫別再繼續蠻幹作違法裁判，全國公教和國人會盯著你們看，「給自己保留點顏面」。

林國成痛批，民進黨每一件都釋憲，有史以來最多的罷免、覆議、釋憲，執政黨沒有安定社會，反而都是在製造社會混亂，執政黨也根本不尊重國會，為所欲為、自以為是，只要是令其不悅的政策通通覆議、不副署跟釋憲。