停砍年金預算有著落？他揭新台幣改版花50億一疑點：何不用於完善軍公教退撫

去（2025）年10月，中央銀行（央行）宣布啟動新台幣鈔券改版作業，將以「台灣之美」作為系列主題，央行並自2026年1月27日起，開放民眾於官網上針對擬訂的藝術美學、保育動物之美、女性光輝等12項面額主題進行票選，民眾一次最多可票選5項主題。但對此，前立委孫大千27日在《新庶民大頭家》節目中質疑，新台幣改版議題討論多時，但因成本效益不符而作罷，央行稱第一階段只要50億元，但民進黨政府願花這麼多錢改版，為何不能完善軍公教的退撫制度、幫軍人加薪？

為因應防偽技術老舊、紙鈔污損率提高以及適應點鈔設備升級，現行新台幣鈔券已使用24年，改版作業預估涵蓋100元至2000元，共計5種面額。預算方面，去年央行總裁楊金龍曾在財政委員會表示，新版鈔券平均單價預估較現行流通鈔券平均單價高出1.5元，每張新版鈔券成本約5元；另外，央說明充，目前新台幣鈔券在外流通張數逾50億張，預計2028年編列預算逐步淘汰，1年約花費50億元；另民間ATM、繳費設備等調整費用，社會成本約16億元。

新台幣改版主題哪個熱門？萬人響應驗證程序一度卡卡

新台幣改版消息引發熱議，央行自昨日至2月13日下午5時，開放民眾於官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選面額主題，每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。央行新聞稿顯示，27日首日參與人數已突破萬人，對於驗證碼傳出「卡卡」的問題，央行也說因短時間內大幅增加，傳遞過程可能因延遲、被攔阻而未能即時送達，部分民眾無法於第一時間取得驗證碼。​

對於新台幣改版，孫大千表示，他在立委任內就曾討論過相關議題，但最終沒有改版是因成本效益不符合外界期待，而雖說央行稱第一階段只需要50億元，可是他高度存疑，因為當年估算時就超過50億了。孫大千直言，現階段新台幣沒有一定要改版的需求，若50億、甚至更高的金額，民進黨可以花得這麼不手軟，試問此次再野在總預算提出許多訴求，如幫軍人加薪、讓軍公教的退輔制度更完善，這些恐怕也就百億元，民進黨既然可以花那麼多前改版新台幣，為何不能拿去做其他事？

孫大千質疑：改版鈔票是為了防偽還是意識形態？

孫大千進一步說，總預算是固定的、有排擠效應的，把50億用在改版新台幣，別的地方就少了50億元，這些錢可用於教育、社福、提高軍警消的待遇，可以用在很多地方；他直言，民進黨現在無限生錢的方法，就是跟未來借錢，生錢之道就是讓子孫負債，玩了各式各樣的特別條例，從疫情、關稅戰到軍購。孫大千質疑，民進黨要花50億元改版真的是為了鈔票防偽？還是為了意識形態，一定要把鈔票上的像換掉？「所以這50億是不是真的要花，我覺得我們可以重新來做思考。」

