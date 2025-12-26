「停砍年金」今生效！考試院喊：聲請釋憲、暫時處分

立院日前三讀通過反年改修法，總統賴清德今天公布生效。考試院表示，將依憲法及法律相關規定進行後續處理，考試院與銓敘部將儘速啟動聲請釋憲程序，經院會同意後向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

考試院。（圖／資料照）

考試院指出，修正條文三讀通過後，考試院長周弘憲已於上週院會中表示，本次修法讓已有用罄風險的基金再減損4年壽命，擴大基金財務危機並使其加速枯竭，讓考試院維繫退撫制度永續的憲法職權更加難以履行。

考試院長周弘憲。（圖／資料照）

周弘憲說明，修法對基金不同世代參與者的平等對待、以及基金財務永續的重大公益，都會產生重大影響，有不符憲法平等原則的疑慮，也和釋字第782號和第783號解釋意旨之公益原則有違。

考試院表示，將由法制主管機關銓敘部依憲法訴訟法第47條第2項規定，將適用本法會產生牴觸憲法之疑慮報請考試院審議，經院會同意後向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

立法院日前三讀通過停砍公教年金。（圖／中天新聞）

銓敘部表示，法律公布生效後，將據以就近18萬退休公務人員的退休金進行重新審定，參考上次年改的審定經驗，推估約需半年完成，並將依照憲法法庭裁判進行後續處理。

