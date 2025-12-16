「停砍年金」將不副署？ 總統：不該把破產風險推給下一代

賴總統表示公教年金制度，不該因為倉促修法，走回頭路。（圖／東森新聞）





在總統府力挺政院「不副署、不公布」再修版財劃法之後，賴總統今（16）日參加考試院活動，表示公教年金制度不該因為倉促修法走回頭路。這也讓外界猜測，停砍公教年金案，是否會成為下一個不副署的法案？對此，總統和行政院長都沒回應，但國民黨立院黨團決心研擬反制戰術。

總統賴清德：「公教年金制度，不應該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔。」

賴總統如此堅決態度，說會確保財政永續，各界猜測在府院不副署、不公布再修版財劃法後，停砍公教年金案是否比照辦理。

記者vs.總統賴清德：「年改會副署嗎？還是也不副署？」

記者vs.行政院長卓榮泰：「院長，反年改法案會不副署嗎？」

總統、卓揆都沒多加回應，但如今台灣憲政史上迎來首次「不副署」，未來朝野攻防將有3劇本走向：一、藍白不理，卓揆繼續不副署不執行。二、藍白提不信任倒閣，賴總統解散國會，立法院重新改選。三、藍白再修憲法訴訟法，讓憲法法庭得以重新運作，回歸憲政秩序正軌。

但在這之前，卓揆持續出招。行政院長卓榮泰：「我也希望農民朋友也能夠支持政府，來守護國家的憲法，守住你們的根，守住國家的根本大法。」

才剛批評國會毀憲亂政，卓揆盼民眾力挺政院，話鋒一轉再酸立院。行政院長卓榮泰：「明年度的中央政府總預算，已經剩不到半個月時間，整部三兆零三百五十億的預算，還停留在立法院裡面，一頁都沒有翻開來看過。」

面對府院攻勢，藍營立院黨團研擬戰術，強調照推法案，來凸顯民進黨荒唐。

立委（國）翁曉玲：「行政院長不副署，總統也不打算公布，如果這麼做的話，他們基本上就是瀆職。我們本來就應該要審查他們的薪資，還有他們相關業務費用，這個已經是拿錢就不做事，我覺得這部分是非常糟糕的。」

不只如此，翁曉玲在立院司委會增列議程，要求府院18日派代表來說明「不副署」理由，朝野對立加劇，戰火向四處蔓延。

