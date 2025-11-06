停砍年金 找回正義
(記者蕭文彥台北報導)繼昨日司法及法制委員會審竣「公務人員退休資遣撫卹法」相關修正案，今在朝野以理性審慎討論下，完成「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」相關修正案審查，公教年金停砍相關修法提案，送院會處理前，需經朝野黨團協商。國民黨團在兼顧「世代公平」、「職業平等」、「年金永續」三大前提下，以最快的速度完成委員會初審。預計今年年底前可望完成三讀修法，還給退休公教人員一個公道，一個有尊嚴的退休晚年。
過去八年民進黨掌握國會多數，在多數暴力下，民進黨政府破壞信賴保護原則，毀棄政府對公教人員的退休年金承諾，惡意強砍退休年金。在對等關稅來襲，通膨高漲情況下，許多一生為國奉獻的基層公教人員晚年生活陷入經濟困頓。然而，民進黨政府視而不見，只顧著製造階級對立，霸凌退休公教人員，獲取選舉的政治利益。今日的修法停砍只是卑微向政府討回一個公道，也給退休晚年找回一點尊嚴及保障。
為退休公教人員找回基本的公平正義，不只是國會的責任，更是政府的義務，奉勸公教退休年金停砍案未來朝野黨團協商時，不要再杯葛、覆議、釋憲，拖延修法，好好拿出配套措施，才是現在民進黨政府最該做的事。
