停砍年金 政院副署後聲請釋憲 李來希：恐只能靠未來選舉定生死

立法院會日前三讀通過停砍公教人員年金法案，行政院長卓榮泰今天（26日）表示，雖反年改修法違反了憲法第70條等規定，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，等總統府的咨文到了之後，行政院會履行義務跟責任，副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋。全國公務人員協會前理事長李來希不禁表示，就等著看，這幾個所謂的大法官們會不會自己打自己的臉，今天的我不再是昨天的我？如果真是這樣，那就只能靠未來的選舉定生死了。

李來希今(26日)在臉書表示，一如預期，公教退撫法案通過後，行政院屢屢放話院長不會副署。他的回答是依照憲政體制立法院通過的法案，總統沒有沒收不公布的可能，行政院院長也沒有不副署的空間，頂多就只是拖延或是拒絕執行而已，現在果不其然，行政院長決定副署，總統也會如期公布法案，只不過是尋求依照警察人事條例修法案例聲請釋憲並暫緩執行，如此而已。

廣告 廣告

李來希接著表示，警察人事條例修正案與公教人員退撫法案修正案，有著本質上的不同，警察人事條例修正案需要增加預算用來提高所得替代率，而且同一個制度與基金共有的情況下，獨厚警消人員恐有違反憲法平等原則的疑慮，公教人員要求的只是停止逐年遞減退撫所得，沒有增加所得，政府不需要編列預算支應，不違反預算法；公教退撫法案在職與退休人員一體適用，公教警消人員一視同仁，沒有任何區別，沒有違反任何平等原則的疑慮，行政主管機關不管是行政院還是考試院，都沒有提起釋憲的基礎，夥伴們盡可以放心。

李來希指出，憲法法庭雖然自己決定重開審理釋憲案件，別忘了，現任8位所謂的大法官，當年他們聲請釋憲案的執勤當事大法官，他們大言不慚的說，年改符合社會公益，溯及既往的砍人退休金合憲，現在聲請釋憲案的人主客易位，只不過聲請人變成了主管機關，問題是同樣的議題，同樣的審理案件當事法官，年金改革時聲稱砍軍公教人員的退休金合憲，總不能說砍退休金合憲，停止持續砍退休金違憲吧？

李來希更點出，退休金砍與不砍，不僅僅是立法政策問題，也是權利訴求的適格與是非對錯問題，沒有任何模糊的空間。我們就等著看，看看這屆這幾個所謂的大法官們會不會自己打自己的臉，今天的我不再是昨天的我？如果真的是這樣，也許是我們低估了她（他）們無恥的程度，那就只能靠未來的選舉定生死了。

【看原文連結】