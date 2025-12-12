停砍年金 政院：導致納稅人需填補財政缺口

（中央社記者賴于榛台北12日電）立法院會今天三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，行政院說，年改至今，公、教月退休所得仍為勞保勞退人員的2倍，顯見成果，但立法院倒行逆施讓過去7年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院會透過合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。

立法院會今天三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金。

行政院發言人李慧芝晚間表示，前總統陳水扁、馬英九任內都曾精算，依據民國107年年金改革前的所得替代率，公、教退撫基金將分別在120年、119年用完，退休人員將領不到退休所得，因此，前總統蔡英文自107年開始推動年金改革，修法將年資30年公教人員的退休所得替代率從67.5%逐年調降至52.5%、將年資35年公教人員的退休所得替代率從75%逐年調降至60%，但依然高於OECD國家平均50.7%的所得替代率。

李慧芝說，以今年平均月退休所得來看，教育人員（約14.萬人）月領約5.8萬元、公務人員（約17.9萬人）月領約5萬元，月退休所得約是現職公教人員7成多的月俸，也是勞保及勞退人員（約1047.9萬人）月退休所得2.5萬的兩倍，對於公教人員的退休經濟生活仍然有所保障，足以維持個人生活所需，這也是推動年金改革7年以來的重要階段性成果。

她還表示，過去政府已挹注和撥補基金3102億元，努力維持基金財務穩健，但今天三讀條文將30年年資公教人員的所得替代率從現行的58.5%再調升回61.5%、35年年資從現行的66%再調升回69%，而現制下退休人員月退休所得約為現職人員月俸的7成，修法後將會重新提高到8成左右，顯然失去衡平，更大幅增加退撫基金的負擔，也讓退撫基金破產年限加速提前。

李慧芝指出，立法院今天不顧現職公教人員，倒行逆施通過法案，讓過去7年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院高度遺憾，後續將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續，確保國家財政與民眾退休權益，符合世代公平正義。（編輯：翟思嘉）1141212