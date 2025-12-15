停砍年金 綠指現職軍公教均表遺憾 藍稱若不執行將引憲政風暴

立法院上週三讀藍、白聯手推動的停砍公教退休金相關修法，全國公務人員協會前理事長李來希表示，若政院未依法執行，將號召退休公教人員提起大規模行政訴訟。民進黨立委陳培瑜質疑李來希的代表性，並強調相關修法恐衝擊世代正義；國民黨立委李彥秀則表示若政院不執行三讀通過法案，恐引發憲政風暴。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率設定10年過渡期逐年調降，國民黨團及多名立委質疑年改違反信賴保護原則，紛紛提案修法停砍公教年金。立法院12日院會三讀修正通過公教人員退撫相關法令，提前停止調降每月退休所得替代率，本次修法也決定將退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算。全國公務人員協會前理事長李來希日前揚言，若行政院不執行已三讀的停砍公教年金法案，將號召退休公教人員向政府提出行政訴訟。

民進黨立委陳培瑜今日受訪時質疑李來希的代表性，她表示，全國教師工會總聯合會社群平台上已有不少現職軍公教人員發聲，對在野黨修法表達遺憾，認為相關修法恐影響現職公教人員未來的退休規劃，並加重世代間的負擔，與年金制度原先設計的世代正義精神不符。她說：『(原音)我要提醒前理事長，他說這些話代表性到底有多高？多少的退休的人員是跟他站在一起、或是他所說的這些說法？其實前兩天在全教總臉書粉絲專頁底下，其實有非常多現職的軍公教人員都有站出來，表達他們對於國民黨相關修法通過覺得很遺憾。』

陳培瑜指出，本次修法恐將影響多數現職公教人員未來的退休規劃，並可能加重世代間的負擔，與年金制度原先設計的世代正義精神不符，她呼籲年金改革應考量整體社會與年輕世代。

國民黨立委李彥秀則指出，行政院若持續透過覆議因應已完成三讀的法案，只會累積更多民怨。她指出，若政院不執行法案，恐怕會引發更大的憲政風暴，她說：『(原音)整個行政院有他的工具，無論是後面走覆議或相關的程序可以執行，但是是累積更多民怨。現在包括財劃法，民進黨過去是違法層次，現在已經到違憲層次，這將引發整個台灣好不容易走到今天民主憲政法治，也破壞台灣憲政法治的價值。』

李彥秀強調，執政黨面對不利選舉的法案皆採取相同對抗方式，恐引發更多憲政衝突與民怨反彈，她呼籲政府應回到制度層面進行實質討論，而非持續升高朝野對立。