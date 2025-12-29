停砍年金、軍人加薪等3案綁總預算？羅智強：鑰匙在賴清德手上

羅智強喊話依法編列停砍年金等3預算再談總預算案。資料照 李政龍攝



身兼國民黨立院黨團書記長的立委羅智強今（29日）表示，立法院總預算案僵局有三把鑰匙，就握在總統賴清德手裡，請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

羅智強下午在臉書發文說，政府提出生育補助加碼到十萬，但又接著跳出來說，因為總預算未過，國保僅可給四萬生育補助，其他六萬則需等預算通過，而未參加相關社會保險新生兒生母生育補助，預算通過前也領不到。不只衛福部，賴清德、行政院長卓榮泰近日也都輪番上場「哭窮」，稱自己這做不好、那不能做，其原因「都該怪總預算沒過」。

他表示，要再次鄭重提醒民進黨政府，總預算僵局有三把鑰匙，就握在賴總統手裡——請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

羅智強說，總預算卡關，來自於賴、卓把憲法與法律當作自助餐，想要的他就編、不想要的他就違法不幹，立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，行政院拒絕依法編列預算執行；停砍公教年金修法過關，行政院大搞「不執行」，接著還要用非法開會的憲法法庭來沒收國會立法。

他說，當行政部門送給立法院的，是一部只聽高官喜好選擇、不管小民死活的預算；當主計長連答詢時，都不敢面對漏編是否有「依法行政」問題，這樣的違法預算，立法院當然無從審議。

羅呼籲，賴清德總統別腦中只有選舉與政爭，想想：國軍編現比(國軍現員/編制數) 持續新低，給足軍人尊嚴待遇，不應跟買武器同等甚至更重要嗎？重大公安事件與火警都衝在第一線的警消，不該有完善的退休保障的嗎？公教作為國家骨幹，其退休年金為了民進黨標舉的年金改革，已被砍到谷底，只不過是卑微地請求停砍，這也是保障國家選才的未來信心，真的不值得賴清德的重視嗎？

他表示，三把鑰匙，就在賴清德總統手上，掌握國家大政權力的總統，心中不應只有站隊與分類，總統是要做暴衝的司機、還是願做解鈴人，就看賴總統如何使用這三把鑰匙了。

