停砍年金 銓敘部估計恐短收3千多億 基金提早3、4年用罄

立法院今天(12日)三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文，修法後，退休所得替代率確定回溯至2023年標準計算。考試院銓敘部指出，這代表公教退撫基金恐將減少新台幣3,300多億元的財源，令人憂心，銓敘部對此結果感到非常遺憾。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率設定10年過渡期逐年調降，國民黨團及多名立委質疑年改違反信賴保護原則，紛紛提案修法停砍公教年金。立法院今天三讀修正通過公、教人員退撫相關法令，提前停止調降每月退休所得替代率，考試院銓敘部對此結果表示遺憾。

銓敘部指出，年金改革上路以來，退撫基金淨值已增加超過5,000億元，加上政府挹注、撥補新台幣3,102億元，退撫基金餘額累計達到1.1兆元，公務人員退撫基金用罄年度從2032年延後至2049年、教育人員退撫基金用罄年度則從2030年延後至2045年。然而，這次修法恐怕會導致公務人員退撫基金提早在2045年用罄，教育人員退撫基金更將提早在2042年用罄。

銓敘部強調，2018年上路的年金改革原定每年調降所得替代率至2029年，也就是分10年減少已退休和未來退休人員部分月退休所得，而這次修法決定將退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算，銓敘部估算，此舉將造成公務人員退撫基金短少1,670億元、教育人員退撫基金也會減少1,653億元。退撫司司長鄭淑芬說：『(原音)因為我們的標準是從民國107年(2018年)開始降、降、降，一直越降越低。現在它不要降到民國118年(2029年)最低的，它要只降到民國112年(2023年)的標準，所以我少了民國113(2024年)、民國114(2025年)、民國116(2027年)，就民國118年(2029年)到民國113(2024年)這中間，少了這幾年的效果，我就會少收這些錢。因為退休的人少領，我才收得到；如果沒有讓他少領，我就收不到，所以它才會有這個效果。』

銓敘部指出，提早停止調降退休所得替代率之後，勢必要有新財源彌補龐大的財務缺口，以避免基金提前用罄，如果完全依賴政府預算支應，等同於全民買單，這對非公教退撫基金參加者的其他納稅人來說並不公平。

銓敘部也提醒，若退撫基金提早用罄後，政府每年恐怕都要籌措超過2,000億元填補公教退休給付的財政缺口，銓敘部雖多次示警不該修法，但仍未被嚴肅正視，退撫基金財務將因此更不永續，非常令人憂心。