停砍年金 陳其邁：未凝聚社會共識快速修法欠妥當

（中央社記者洪學廣高雄13日電）立法院會昨天三讀修正通過停砍公教年金法案，引發議論。高雄市長陳其邁今天表示，年金改革不應走回頭路，若未凝聚社會共識快速修法，程序上有欠妥當。

立法院會昨天經表決，三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，明定「附表3」有關自民國113年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之，即停砍公務人員年金。

陳其邁今天上午出席「2025大寮紅豆花田季」開幕儀式，會前接受媒體聯訪表示，年金改革不應該走回頭路。在討論年金改革過程裡面，能夠有社會共識比較重要，像過去總統蔡英文在推動年金改革時辦了非常多的公聽會、說明會，還有年金改革相關的會議，來凝聚社會共識。

他認為，年金制度牽涉到職業別的公平性，更重要的也牽涉到世代正義跟財政永續，所以如果年金改革都沒有充分討論，社會也沒有共識，這麼快速修法，程序上有欠妥當，應該是要有更多的社會討論，這樣比較好。（編輯：李錫璋）1141213