停砍年金「雞蛋說」遭綠營KUSO猛轟 吳宗憲斥：低能！

國民黨主張停砍年金，國民黨立委吳宗憲昨在立院的發言例舉年改對公務員生活所產生的影響，包括「公務員要繳房貸」、「吃5顆蛋變吃3顆」、「不敢去餐廳吃飯」等，用來陳述信賴保護原則，以及波及供應鏈，但遭綠營斷章取義，KUSO成短影音嘲諷，吳宗憲今（６）日受訪回應，痛批這些播送、評論的綠媒「滿低能的」，「一直在玩一些把無聊當有趣的事」。

立委吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲接受《中天新聞》訪問時，還原立院議事現場的發言、說明他的原意。吳宗憲說，昨天在討論年金的時候，整段發言其實主要是分三個部分；第一個部分是討論釋字782號有關信賴保護原則的問題；第二部分，是在討論沒有一流的制度，很難吸引到一流的人才來擔任公務員，來制定好的政策給我們全國跟我們的人民；第三部分，他從經濟學的角度去談論蝴蝶效應或骨牌效應這種概念，來告訴他們，從經濟學的角度來看，這個也是不聰明的做法，所以，這是他三大塊的論述。

吳宗憲重申，他提到雞蛋，因為雞蛋是民生必需品，其實他是用一個最簡單的方式，想要讓大家理解民生必需品跟其他族群之間會發生什麼樣的關係。所以，當這些公務員、退休的這些族群，其實是國家的中堅份子，讓他們的經濟狀況發生改變，對於民生必需品，也必須要有所減少；而這個時候，減少的不是只有那一個公務員退休的家庭而已，受害的，受影響的會是整條供應鏈；所以他用一個最簡單的一個雞蛋當作例子來說明。

「事實上，你聽到雞蛋兩個字，你就會想到民進黨之前貪污的那些臭蛋、爛蛋的那些事情的時候，如果你聽到這個，你會害怕，我們又開始告訴人民這件爛蛋的事情的時候，那我來、那我把雞蛋兩個字換成民生必需品好了。」吳宗憲無奈表示。

吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲進一步表示，如果今天民生必需品的需求量減少，那所有從小麥到物流、到中盤、到大盤，一整個供應鏈的業務量都會減少，自然勞工跟老闆也都會受影響；再來，因為收入減少，繳稅給國家也會減少。所以，他強調，「你不能只把焦點放在公務員有哪些人受害，你必須要去思考它的蝴蝶效應，它在經濟學上的概念，它是整條供應鏈完全會受影響；因為民生必需品不是只有單一項雞蛋或柴米油油鹽，非常多項」。

吳宗憲表示，公務員的所得，是一輩子貢獻給國家而來的，就像勞工拿了退休金，得以安養晚年，邏輯是這樣，如果講「你為什麼拿我的稅金去繳房貸」，那他也要問，「有些民進黨立委買房，不也是在繳房貸？」吳宗憲痛斥，「民進黨想到的就是3顆蛋、5顆蛋，但這種水準，我連批評都不想批評。」

吳宗憲說，釋字782號是說，人民本來就有信賴保護的權利，那為什麼可以限縮，是因為國家有公益的需求；但是，他昨天提出來就是說，當我們國家這幾年稅金超收，這個時候還有釋字782號的需求，去毀掉信賴保護嗎？他的論述是這樣；他並認為，民進黨在釋字782號的部分，無法論述；在經濟學的角度無法論述；在沒有一流的人才，無法制定出一流的制度，他無法論述；「到最後他就跟你扯一些雞蛋543」。

