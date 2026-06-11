停砍年金「8月要補發」？行政院最新回應曝光
即時中心／温芸萱報導
立法院去年三讀修正《公務人員退休資遣撫卹法》，攸關停砍公務員年金後續處理及補發作業。銓敘部先前表示，由於退休所得替代率須重新檢討計算，相關作業預估需半年時間，最遲將於今年8月1日前完成補發。不過，行政院發言人李慧芝今（11）日表示，目前仍待憲法法庭裁決結果出爐，作為後續行政執行依據。
政院重申年改合憲 盼憲法法庭盡速裁定
李慧芝今日在院會後記者會指出，司法院大法官早在2019年已作出解釋，確認年金改革措施符合憲法精神。然而在野黨後續推動修法，調整年改內容，恐使政府財政支出大幅增加。她表示，行政院尊重司法程序，也希望憲法法庭能儘速作出決定，讓相關機關有所依循，避免行政作業陷入不確定狀態。
軍公教待遇持續調整 補發預算尚未收到公文
同時，李慧芝也強調，行政院自2016年以來已4度替軍公教人員加薪，其中軍人待遇近年持續提升。2025年起國軍陸續調增5項加給，年度增加經費約146億元，志願役加給最高增加50%，戰鬥部隊加給更提高140%。行政院長卓榮泰已指示國防部檢討現行軍人待遇與福利制度，並研議後續精進措施；警察人員相關待遇，也將在法制基礎下持續與立法院協商。
至於外界關注行政院是否已規劃編列停砍年金補發預算，李慧芝表示，目前行政院尚未收到考試院相關公文，雖教育部已接獲銓敘部通知，但行政院還沒有收到，盼憲法法庭儘速作出裁決，以利行政院據以推動後續作業。
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