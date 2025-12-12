停砍底線守住了！林倩綺：國民黨捍衛退休公教尊嚴成功翻轉年改不安

▲退休公教的大勝利！林倩綺：終結逐年下修，守住尊嚴與保障。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】立法院今（12）三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正，以國民黨版本為最終表決結果。立法委員林倩綺表示，此次修法的核心精神，在於回應年金改革以來，公教人員長期承受的制度不安與尊嚴受損，國民黨堅持捍衛退休公教人員的信賴保護，止損停砍。

林倩綺指出，年改實施以來，民進黨政府不斷以「世代正義」之名，實際上卻是透過制度設計，持續壓低公教退休保障，造成現職與退休人員對未來高度不確定，也加深社會對立。她強調，國家制度改革不應建立在污名化特定職業或撕裂社會的基礎上，而應回到信賴保護與制度穩定的原則。

本次三讀通過的條文中，第67條明定退休給付的調整機制，當消費者物價指數累計成長達正5%時，應依成長率調整，或至少每四年檢討一次，避免退休所得在長期通膨下實質縮水，回應退休人員最基本的生活保障需求，讓退休生活不再被通膨一點一滴吃掉。

林倩綺特別指出，此次修法最關鍵的意義，在於守住2023年的停砍底線。三讀條文明確規定，以2023年1月1日至12月31日的退休所得替代率上限作為認定基準，自2024年起逐年下降替代率的規定不再適用，終結逐年下降的不安。

林倩綺強調，相較於民進黨政府持續以財務恐嚇與世代對立推動改革，國民黨版本聽取公教團體長期訴求，也是最清楚回應「停止下修、確立底線」核心期待的版本。她表示，退休制度不是施捨，而是國家對長期公共服務的制度承諾，國民黨將持續站在公教人員與退休族群這一邊，確保制度改革兼顧公平、尊嚴與社會穩定。

林倩綺最後呼籲，年金改革不應成為政治操作工具，更不該被用來製造世代對立。唯有尊重信賴保護、回歸理性制度設計，才能真正修補社會裂痕，讓國家制度走得長遠、走得穩健，而不是每換一次政權，就重新清算一群人。（圖╱立法委員林倩綺辦公室提供）