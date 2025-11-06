停砍教師年金修法保留送協商 鄭英耀：現行制度足以保障

教育部長鄭英耀表示，現行制度應足以保障教師退休生活。（資料畫面）

立法院聯席會議今（6日）初審通過停砍年金案中的《公立學校教職員退撫條例》修正草案，委員會最後表決，全數條文保留，交由黨團協商。教育部長鄭英耀於會前受訪表示，年改結束後仍有過半數的教師月退5萬以上，現行制度應足以保障退休生活。

軍公教年改上路後，所得替代率將逐年減少1.5％，至今已是第7年，引發退休軍公教團體不滿。繼立法院司法及法制委員會昨（5日）初審通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6日）國民黨將停砍年金案列為本會期優先法案，進行《公立學校教職員退撫條例》修正草案逐條討論，朝野立委展開激烈辯論。

民進黨立委吳思瑤指出，負責任的執政者要打造的退休制度，必須是人人都領得到，也要讓基金能持續更久，不要讓鐵飯碗變成破飯碗，如果未來退休金領不到，就是重退職、輕現職；民進黨立委張雅琳和郭昱晴也強調，停砍年金會讓基金提前破產，將財務風險轉嫁給下一代，政府把納稅人的錢拿去撥補，變成所有人幫忙承擔，全台每位納稅人要多繳6.3萬元，「你繳的稅願意拿來撥給公教人員？」；民眾黨立委張啟楷則痛批吳思瑤「造謠」，大家所說的勞保是民進黨執政後短時間撥補，公教服務滿35年已砍了3分之1，既然財政變好了，就不要犧牲霸凌公教人員，讓他們有尊嚴過晚年生活。

委員會最後表決，將議程討論事項逐條保留，全案審竣需交朝野協商送院會，確定完成初審送出委員會。另外，教育部長鄭英耀也於會前受訪表示，大部分教師退休後有很好的生活安排，還有85%的退休教師平均月退金在5.8萬，包含到年改結束以後，領5萬以上還有69%，平均大概每個月還可以領到5.3萬，年改結束後仍有69%的老師月退5萬以上，現行制度應足以保障退休生活。





