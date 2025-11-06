停砍教職員年金修法初審過關 藍白通過全案保留送黨團協商

經過在場立委表決，藍白聯手以12票同意、6票反對，決議將「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」全數保留送交朝野黨團協商後交院會處理。（圖：立法院國會頻道）

立法院聯席會議今天（6日）初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」，繼「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」之後，藍白兩黨立委再度挾人數優勢，聯手將攸關終止退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪計算、退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等條文，全數保留，送交朝野黨團協商。

立院司法法制委員會昨天才初審通過「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，今天則是和「教育及文化委員會」聯席續審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」。列席報告的教育部表示，現行制度已足以保障教職員的退休生活，建議維持現狀；如果修法從2024年1月1日起停止調降退休所得，10年必須再增加撥補1600億元，全數轉嫁由全民稅收負擔。

朝野立委持續激烈過招，民進黨立委張雅琳對比目前撥補給勞保1048萬人共約台幣5170億；但撥補給公保58萬人則高達5800億元，人數相差20倍，顯示過去對公教人員的照顧已經相當足夠，持續改革才能確保勞工不至於被雙層剝削，讓所有在職者都能被國家好好照顧。

立委吳思瑤則說當初年改設置最低保障金額38130元，是為了維持退休人員基本生活所需，而非如同像在野立委所說的「拿去繳房貸」，這種說法社會難以接受。針對在野黨質疑公務員已經不是「鐵飯碗」，吳思瑤強調，如果以犧牲現職教師權益來換取停砍退休金，將造成「重退職、輕現職」、讓退撫基金加速破產，屆時現職人員領不到退休金，喊話「切莫讓鐵飯碗成為破飯碗」。

國民黨團則強調修法目的在於「停砍」而非「回復」到過去的水準。立委王鴻薇更警告：國家當前正面臨軍警消及教師全面缺工、缺人才，部分教育團體歸咎於錯誤的年改政策導致教師遭到汙名化。

但王鴻薇也坦言停砍年金確實會增加政府的財政負擔，但必須說清楚增加的數字，不要言過其實。她舉例提案所需多撥補金額為4460億元，分20年撥補，平均每年大約223億。這和短短五年內高達4500億元的台電虧損相比，絕不可能達到拖垮全民財政的程度。

民眾黨立委張啓楷表示，欺負或霸凌公教人員，就是欺負他們的家庭和一輩子的貢獻，他也保證不只公教（退撫基金）不會破產，勞工更不會破產！我國是法治社會，當基金不足支付額，政府依法該撥補就撥補，違法不撥補就是不負責任的「渣男」。

全案條文經過逐條審查完畢，朝野立委及列席官員對條文完全沒有共識。主持會議的司法法制委員會藍營召委翁曉玲裁示，討論事項全數保留，交由朝野協商後、送院會處理。民進黨立委當場表達異議，但經過在場立委表決後，藍白聯手以12票同意、6票反對，決議全數保留送交朝野黨團協商後交院會處理。（張柏仲報導）