停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線

​軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台灣還有240萬的高齡者年金在貧窮線下，為何立法院優先處理的卻是停砍公教年金案？她強調，社會資源有限，台灣面臨高齡化現象，若制度不完善，高齡貧窮問題只會更加惡化，世代間的壓力也會越來越大。

民進黨推動年金改革（年改），所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教反彈，國民黨團本會期將「停砍年金案」列為優先法案，司法委員會今排審公務人員退休資遣撫卹法修法版本，內容主張包含修正退休所得替代率自去年起不再調降或終止適用，或於今年後不再調降，此外也要求退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。銓敘部長施能傑強調，之所以推動年改是因為不足額提撥，如今若停止調降年金所得替代率，會讓「水庫」更早用盡，後面幾十年的錢會是很可怕的數字。

王婉諭指出，國民黨稱停砍年金是為保障公教人員的生存權，民眾黨也支持，但台灣至今仍有超過240萬名的高齡者，每月年金連貧窮線都不到，這樣的修法是否公平？她並對比各職業年金制度指出，公教人員年改後平均仍月領5萬元以上，且有32,160元的最低保障；勞工平均月領約2.5萬元的勞保年金加上勞退；農民平均月領8,110元的老農津貼；無職業保障者每月僅能領取平均3933元的國民年金，然而衛福部今年度公告的台灣最低生活費卻達到1萬5515元，這代表全台超過一半的高齡人口每個月領到的年金，連維持基本生活的貧窮線都跨不過。

王婉諭進一步說，如此生活費、醫療費、長照費用會落到子女身上，三明治世代的薪水要養活一家老小，根本存不了錢，更不用說做退休的準備，於是下一代的年輕人不敢生小孩、​不敢買房、不敢做夢，這是惡性循環，當長輩沒有基本的年金保障，壓力會壓在每個世代的肩膀上。王婉諭強調，她當然不反對保障公教退休權益，但不該隨著職業別有巨大落差，應讓每個人都能跨過貧窮線，擁有基本的經濟安全，讓下一代的年輕人有能力為未來打拚，為此時代力量主張，在討論停砍年金前，應優先檢討年金制度；政府應優先建立「基礎年金」制度；賴政府應重啟年金改革國是會議，接續蔡英文政府任內的改革議程，繼續進行勞保改革、建立基礎年金制度。

