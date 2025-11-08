停砍軍公教年金恐釀破產？醫提舊制年資補償：政府有錢，但認為公教不值得

近來，軍公教年金改革（年改）成為政壇攻防焦點，在攸關「停砍年金」法案的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》完成初審、交由朝野協商後，任內推動年改的前總統蔡英文6日臉書強調，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算救不了退休金。對此，醫師沈政男直指，蔡英文先前是談能源，如今針對停砍所得替代率議題，為自己的政策辯護，顯然是不甘寂寞；他也說，蔡英文的年改政策是只擔心政府沒錢花，不在乎國民退休生活，若2020年因此難以連任，當時就會把錢拿出來了。

​沈政男在臉書回顧，當年主導年改的是政委林萬億，此外也是「長照2.0」的主導人。年改要收支平衡不破產，是簡單的數學問題，但要讓各方接受就是複雜的政治與經濟問題。​蔡英文稱「停砍會破產」，試問若政府沒錢，為什麼要補助私立大學學雜費？因此選票在哪，錢就會生出來，普發1萬也說沒錢，大罷免輸了幾千億就吐出來了。沈政男對比，停砍公教年今20年4000多億，1年200億和補助私立大學差不多，以2024年稅收超徵5000億來看，政府不是沒錢，而是認為花在公教身上不值得，「拿去跟美國買一些破銅爛鐵，用來幫自己壯膽，呵，比較值得！」

沈政男分析，各國公務員所得替代率有70%、80%，也有40%、50%的，台灣若停在現在的66％，剛好而已，只是勉強過個有品質的退休生活；這套退休金制度對年輕公務員來說當然沒問題，但老公務員會認為「怎麼沒錢就反悔了？」他回顧，公務員退撫制度最早在1995年改革，從「恩給制」即任職期間不用繳年金就能領退休金，改成了年輕就開始繳錢、政府也幫忙，老了就有退休金的「共同提撥制」；最後所謂的「18%優惠存款」取消，所得替代率分10年調低，要降到最多60%（跟年資有關）。

​沈政男直言，整天吹噓台灣經濟，但卻不願花1年200多億讓退休公教過好一點的生活，依經濟現況看，明年台灣平均所得將達到約120萬元，所得替代率66%，每月3萬多的退休金，等於1年不到50萬，這樣有很多嗎？雖停砍年金在藍白國會優勢下料將過關，但若2028民進黨成為國會多數就不一定了。至於所謂的「舊制年資補償金」，他說明，​年改後任職前15年的給付由本俸5%調降為4%，年資少的公務員等於少領，但補償條款在年改中被取消了，軍人部份有恢復，但公教沒有，形成不公平現象，補發舊制年資補償金需要20年共4000億左右，如今，年改停砍要做，顯然公教的「舊制年資補償金」暫時沒辦法推動了。

