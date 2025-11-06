停砍軍公教年金拚下月三讀！蔡英文提「馬英九交接的」：政府預算難救退休金

爭論許久的軍公教年金改革（年改）議題，這兩日在立法院司法及法制委員會（司委會）排審下掀起政壇交鋒潮，5日司委會初審通過國民黨團提出的「停砍年金」法案，但因朝野立委、機關代表意見紛歧，相關條文保留、全案交由黨團協商。對此，任內正式推動年改上路的前總統蔡英文，今（6）日在臉書強調，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算救不了大家的退休金，擴增財源相當關鍵。

民進黨推動年金改革（年改），所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教反彈。繼昨日司委會「停砍年金」審查大戰後，立法院聯席會議今則排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，共計12個版本、5條條文，最終在朝野立委未有共識的情況下，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案全數保留送出委員會交付朝野協商。

廣告 廣告

會後，蔡英文在貼文中回顧，任內為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是前總統馬英九交接時特別交代要完成的工作，年改引發許多風風雨雨，她卸任時心中只有感謝，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，讓「體制健全、體質良好」的年金制度就此逐漸穩固。她盤點，年金改革實施至今已節省了2590億元，並挹注基金，若能按規劃繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果勢必會再增加。

面對民眾黨及國民黨團皆主張停砍年金，蔡英文直指，在野黨在立法院提出要「停止改革」，令人憂心好不容易穩定的軍公教年金制度又將再次走回頭路，基金財務負擔加重、破產風險提高，這些問題丟給後代來承擔，是不負責任的做法。她點出，假設未來每年​中央政府總預算有1成、甚至2成要用來挹注退休基金，一定會排擠建設、國防與福利支出，面對年金改革，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是財源要擴增、尋找新的專屬財源。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

