「停砍軍公教年金難在哪？」李來希轟賴清德砸1.25兆當刺蝟：不是說財政困難？

台美關稅談判結果尚未出爐之際，為因應中共對台軍事威脅，總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布將推出歷史性的400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算，將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力，消息一出隨即引發在野質疑。對此，對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（26）日在臉書砲轟，「這才是真正的錢坑」，感嘆反觀退休軍公教人員只是要求停砍退休所得而已，「把台灣當成刺蝟，值得嗎？」

華盛頓郵報（The Washington Post）今天刊出賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書。賴清德先是感謝美國總統川普（Donald Trump）明確指出美國在全球領導地位的重要性，稱讚川普以「以實力換取和平」的政策，讓國際社會更加安全。

大幅提高國防預算 賴清德：2030年提升至 GDP 5% ​

賴清德除加碼400億美元的國防預算外，更宣布台灣國防支出預計在明年提升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年前將此基準提高至5%，「這將是台灣現代史上最大、持續的軍事投資。」對此，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨絕對支持合理增加國防預算來強化台灣自主防衛的能力，但賴清德竟是透過美國媒體來宣布增加國防經費，民眾黨要提醒賴清德政府，絕對不能架空台灣的民主。國民黨立委徐巧芯則質疑，這占了總預算一半，是戰爭中國家才會是這樣比例編列，請問兩岸是要面臨戰爭嗎？

李來希則在臉書批評，賴清德宣布增加400億美金的國防預算，相當於1.25兆元新台幣就這樣飄了，但政府卻告訴國人國家財政困難。他質疑，如此國家的公共福利政策還要不要推動？少子化問題嚴重，還要不要處理？年輕人就業困難低薪化，還要不要面對？用有限的國家資源用來做無止境的對抗，而退休軍公教人員只是要求停砍退休所得而已，真的有那麼難嗎？「把台灣當成刺蝟，值得嗎？會贏嗎？」

