停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程

民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希對在野黨聯手進行法案審查表示感謝。

近來朝野綠委就「停砍年金」相關法案爭論不休，國民黨團本會期先後提出《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案、《陸海空軍軍官士官服役條例》等草案；在今司委會排審前夕，針對「公務人員退休資遣撫卹法」草案，民眾黨團表態支持自「今年起」停砍所得替代率，且年金也應隨著物價指數（上漲達到5%）進行調整，比照國民年金。對於民眾黨壓線對停砍年金議題表態，民進黨砲轟，今日的黃國昌應對過去堅持改革的自己道歉。

年金改革議題成為立院攻防焦點，立院司法法制委員會日前召開「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」公聽會。（資料照，顏麟宇攝）

綠委怒控 翁曉玲 沒收討論 最終全案送朝野協商

今司委會審查現場可謂砲聲隆隆，翁曉玲會中宣告上午開會至中午12時休息，於14時30分啟動逐條審查，但民進黨團隨即表達不認同裁定，立委吳思瑤表示希望能盡快討論完，但翁曉玲堅持休息，強調大體討論已經有過好幾輪了，引發在場的綠委們不滿抗議「又不給討論了！」而後吳思瑤更指控翁曉玲為了反年改講不贏就甩頭走人，甚至還消音她的發言。最終朝野雙方無共識，多次討論未果，雖民進黨團持強烈反對態度，但因人數不足委員會仍完成初審，全案保留，送朝野協商。

會前，翁曉玲表示，公教人員年金改革修正勢在必行，蔡政府當年實施的是錯誤的年改，錯誤的政策要及時踩煞車；她也喊話，希望今明兩天的逐條審查都能順利出委員會，呼籲民進黨立委應體諒基層公教人員，「他們現在真的很辛苦！」對此，李來希今在臉書引述翁曉玲發言時的相關報導，表示要對國民黨與民眾黨委員合作順利完成法案審查工作表達感謝。底下有網友詢問「定案了嗎？」，李來希則回應，「交付朝野協商！一個月後再提院會表決！」

