停砍軍公教年金黎明將至？李來希嘆月繳遠超勞保只想停損：基層已近貧窮線

年改議題今年底再度成為國會攻防焦點議題之一，停砍軍公教年金（所得替代率）傳出新進展，上月在國民黨團與民眾黨達成「停砍年金」共識下，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案全數保留送出委員會，並交付朝野協商，如今傳出最快有望在本月中旬於院會三讀。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希1日在臉書直呼，終於等到朝野協商的通知了，還退休軍公教人員的公道就從這裡開始。

​2018年，民進黨政府推動年金改革（年改），所得替代率將逐年減少1.5%，至今已上路超過7年，引發退休軍公教團體反彈，最初國民黨率先已提出主張「停砍年金法案」的修正草案，最終因大罷免、國會攻防等因素延宕。本會期在野達成共識下，立法院先後審查《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，會中朝野立委、機關代表數度激烈交鋒，最終在朝野立委未達共識的情況下，修正草案全數保留送出委員會，並交付朝野協商，擁有人數優勢的藍白黨團力拚12月院會三讀。

立法院司法委員會（司委會）召委、國民黨立委翁曉玲日前曾透露，停砍年金相關法案順利送出委員會，預計在1個月內完成協商程序的司法委員會，如今傳出司委會將在4日召開黨團協商，由於1個月冷凍期已過，預計最快在12月12日有望在院會中三讀​。對此，李來希今貼出立法院國民黨團「黨團協商」公文，表示終於等到朝野協商的通知了，經過長時間的等待黎明的到來，還退休軍公教人員的公道就從這裡開始！

李來希說，應放下一切議題先從停止遞減退休所得，趕上飆漲物價，以維持退養人員生活購買力。他強調，他們要求的不多，退休金本來就是長期勞動之後，合法的退養所得，軍公教退休人員的訴求就是「停損」而已，工作40年，每月繳費超過勞保的6至7倍，再以15年平均俸額計算基礎，最高也只有70%的8折而已，基層人員的退休生活幾乎都要到達貧窮線了，「再說一遍，該是還退休軍公教人員一個公道的時候了！」他也對國民黨團表示感謝，「引頸企盼公理正義早日降臨！」

