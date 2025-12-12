「停砍退休公務員年金」三讀通過！綠轟「10年撥補3600億全民承擔」：平均1人拿三萬給退休軍公教
年金改革開倒車！國民黨立院黨團今（12）日下午三讀「公務人員退休資遣撫卹法」修正案成功，確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡，停在112年底的69%，政府總計十年要撥補3600億。綠委怒轟，若不讓年金破產，就要由政府、納稅錢撥補，「平均一個人要拿近三萬元，給予已經退休的軍公教。」
綠委林月琴下午在臉書發文表示，遺憾的，國眾兩黨硬是三讀通過了公務人員退休資遣撫卹法，也就是「停砍年金法案」，或許大家覺得沒什麼、因為自己不是軍公教。但事實是，年金將提前破產、這幾年的改革也將毀於一旦，年輕、未退休的公務人員將面臨退休金減少的風險。
林月琴指出，如果不讓年金破產 、就要由政府先行撥補，也就是大家的納稅錢，「平均一個人要拿近三萬元，給予已經退休的軍公教。」那年輕的軍公教朋友呢？其他行業的人呢？那些薪水甚至沒有軍公教退休金一半的人呢？
林月琴強調，政府不斷推出各項福利政策、從留職停薪彈性化到育嬰津貼加碼、再到長照住宿式機構補助提升，每一項都需要政府預算的支持，「但是，國眾兩黨一下惡修財劃法、一下又要把改革成果毀掉，然後又要怪政府不會執政，國家的未來誰來負責？改革八年、將毀於一旦！」
綠委陳培瑜則說，蔡英文兌現承諾推年改，當年黃國昌也喊「全力支持，不做下一代遭殃」。如今他卻與藍白聯手喊停，昨是今非。而現役公教未來誰來保？這是擴大不公平。
陳培瑜說明，國民黨黨團的版本甚至提案要回溯到112年。三讀通過國民黨再修正動議，所得替代率調降停在112年底的69%。也就是分10年撥補，每年政府要撥補360億、10年共計撥補3600億，這些都是全民要共同承擔。
（圖片來源：陳培瑜臉書、國會頻道）
