停砍「公教年金」朝野攻防 張啓楷：改革已超出原本標準

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院院會今(12)日針對「停砍公教年金」修法展開朝野攻防，順利完成二、三讀。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷代表黨團發言指出，過去幾年推動的年金改革已出現「砍太多、砍過頭」的情況，呼籲政府應理性檢討、立即踩煞車，停止持續削減，回歸制度穩定與公平原則。

張啓楷指出，執政黨推動年金改革實際削減幅度遠超原先規劃，已背離改革初衷。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷表示，民眾黨此次提出的修正案，並非全面恢復過往給付水準，而是主張「不要再繼續砍下去」。他指出，年金改革原本由考試院提出專業方案，以退休所得替代率八成為起點，每年逐步調降一個百分點，至七成為止；但民進黨在一黨獨大情況下，卻改採段宜康版本，直接從75%起砍，且一年調降1.5%，導致實際削減幅度遠超原先規劃，已背離改革初衷。

張啓楷指出，過度削減年金已產生明顯後遺症，包括公務人員報考人數大幅下滑，影響行政體系穩定與國家政策品質。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷指出，過度削減年金已產生明顯後遺症，包括公務人員報考人數大幅下滑，影響行政體系穩定與國家政策品質，最終受害的是全民。他強調，制度既然已經「超砍」，就應該回歸理性檢討，而不是持續以政治語言包裝錯誤政策，製造社會對立。

針對物價調整機制，張啓楷直言，現行制度雖設有物價連動條款，但實務運作卻「名存實亡」。民眾黨主張明訂，只要消費者物價指數（CPI）累計上漲超過5%，年金就必須依法調整，且調幅須如實反映，避免退休生活購買力持續被侵蝕。

對於民進黨立委沈伯洋指稱修法後「十年將多撥7000億元給退休公教」，張啓楷嚴正駁斥為不實指控。他指出，政府於112年修法設立新進人員個人專戶，依法須進行撥補，銓敘部專業精算為十年撥補3370億元，卻被刻意錯算嫁禍公教人員，說法極不負責。

張啓楷指出，依民眾黨版本，今年起停砍並配合十年內完成撥補，未來每年所需經費約253億元，占整體人事費用不到2%，財政完全可負擔。他呼籲政府正視「砍過頭」的政策錯誤，讓公教人員擁有有尊嚴、有保障的退休生活，這是立法者不可迴避的責任。

