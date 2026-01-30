停等平交道不稀奇！潮州人馬路等「直升機」起飛

記者朱俊傑、朱怡蓉／屏東報導

陸軍空降訓練中心29日在屏東潮州空降場實施高空滲透跳傘訓練，運輸直升機搭載傘教組教官跟學員升空，分別從8千英呎及1萬英呎高度躍出機艙，不過運送過程還有直升機停路中等待學員上機，讓在地居民直呼，等平交道火車不稀奇，在潮州要等直升機起飛！

直升機直接在馬路上起飛。

柏油路上巨大的運輸直升機停在馬路正中央，傘兵學員排隊上機，轟隆隆的機械聲響要不注意都難，直升機大馬路運載學員，管制線外是一整排的汽、機車。

學員排隊上直升機。

交管人員：「5分鐘內，狀況良好，5分鐘內就會起飛。」

交管人員請居民稍等一下，馬路上行車等的不只紅綠燈，而是直升機，在地人忍不住PO文，平交道停等火車不稀奇，在潮州汽、機車等直升機起飛。

當地居民：「常常在飛，習慣了 ，（看習慣了嗎？）對，大家都會在這邊看，有來買玉米 ，（生意比較好嗎？）對，差很多。」

當地居民：「（降落時）風很大，都是灰塵，有兩個大風扇。」

原來要強化國軍高空滲透作戰能力，陸軍空降訓練中心29日在屏東潮州空降場，實施高空滲透跳傘訓練，學員搭乘運輸直升機，分別從8千英呎以及1萬英呎的高度躍出機艙，進行高空跳傘課目，最後得降落在指定目標區，等著接學員的運輸機要降落，也因此潮州空降場附近分兩梯次，在穿過空降場的光春路上，前後進行管制，也形成汽、機車等直升機起飛的特殊畫面。

陸軍29日在潮州空降場，實施跳傘訓練。

當地居民：「很大的（直升機），（有看到喔，很特別嗎 ？）有，很特別，不一樣的，很讚，很讚。」

當地居民：「（直升機）不敢停這草皮，怕會飛，草會飛。」

因軍方管制，造成民眾等待直升機起飛的特殊畫面。

直升機因為受訓項目不同，會選擇停草皮或是停道路，安全起見軍方短暫交管，也讓民眾有得等直升機起飛，才能通過的不一樣體驗。

