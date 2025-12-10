停等紅燈神情慌張 新莊警鷹眼查出毒駕攜毒品

《圖說》使用唾液毒品快篩試劑檢測影像示意圖。〈新莊分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市新莊警分局光華派出所員警於今（10）日上午執行巡邏勤務時，見嫌疑人李男駕駛自小客車，載有方男停等紅綠燈。員警觀察發現，副駕駛座方男手持不明電子煙，神情慌張並迅速將物品塞入外套口袋，形跡可疑，遂依法上前攔查。經檢視方嫌隨身物品，當場查扣依托咪酯（Etomizol）煙彈 2 顆（毛重11.64 公克）、依托咪酯煙油 1 罐（毛重 9.8 公克）等證物。

新莊分局強調，毒駕行為極易造成暴衝、恍神、闖紅燈等重大事故，對市民生命安全構成嚴重威脅。將持續保持高密度巡邏、路檢與快篩作為，以高標準打擊販毒、持毒及毒駕行為，展現「毒品零容忍」的執法決心，不會寬貸、不會妥協，全力打造無毒、無害、安心宜居的新莊城市。

廣告 廣告

《圖說》新莊警查獲方嫌隨身物品證物。〈新莊分局提供〉

此案方嫌依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦，警方並持續向上溯源查緝毒品來源；另對李男施以唾液毒品快篩，結果呈現安非他命陽性反應，警方依《道路交通管理處罰條例》第35條規定扣車並開立告發單。

新莊分局指出，《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛人經唾液快篩呈陽性者，將面臨 3 萬至 12 萬元罰鍰、駕照吊扣 1 至 2 年、車輛當場拖吊移置保管；若拒絕接受檢測，則將遭 18 萬元罰鍰、吊銷駕照並移置車輛保管，後果更為嚴重。拒測無法規避法律責任，反而將承擔更高額處罰。