停等紅燈突遭高速輾過！員林婦慘死 肇事者棄車落跑追緝中

（記者許皓庭／彰化報導）彰化縣員林市昨（18）日下午發生一起奪命車禍，一名64歲高姓女騎士在員鹿路一段停等紅燈時，遭後方白色轎車高速追撞，並被車輛輾過。肇事者未停車查看，反加速逃逸，隨後將車輛棄置於山區道路。事故造成1死3傷，相關影像全被監視器拍下，社會譁然。

圖／彰化縣員林市昨（18）日下午發生一起奪命車禍，一名女騎士在停等紅燈時，遭後方轎車高速追撞，並被輾過導致身亡。（翻攝 記者爆料網 YouTube）

事發於18日下午1時許，監視器畫面顯示，多名騎士在路口等燈時，一輛白色轎車突然以極快速度衝入車陣，連續撞上3部機車。第一撞的高姓婦人直接被撞飛倒地，機車零件四散，現場一片混亂。

目擊者指出，肇事車輛在撞擊後並未停下，反而從倒地的高姓婦人身上輾過後加速離開，冷血行徑令現場民眾驚愕不已，立即報案求助。

消防人員抵達後發現，高姓婦人已無生命跡象，現場進行急救、CPR與AED後送往員林基督教醫院，仍因重傷不治。另有兩名女性—72歲蕭姓乘客及46歲張姓騎士受輕傷，分別送醫治療。

警方組成專案小組追查，根據肇事車輛遺留於現場的車牌，迅速鎖定涉案對象。調查指出，該車為車主借給男性友人使用，而肇事者在撞擊後棄車於山下產業道路後步行逃逸。警方已掌握特定男子，正全力展開追緝。

死者身分確認為在地長期熱心公益的高姓婦人。員林地藏庵主委表示，高姓婦人與丈夫在廟方服務已有20年，感情和睦，經常共同參與廟務及活動。就在事發前2天，夫妻倆才與廟方前往台東進香。事發當日與丈夫共進午餐後，她便騎車準備返回任職的會計事務所，不料途中意外身亡，消息令廟方與社區居民悲痛不已。

主委悲痛指出，丈夫聽聞噩耗情緒崩潰，難以接受妻子因突如其來的車禍離世。地方民眾得知後紛紛表示震驚，直呼「太惡劣」「不能讓他跑掉」。

監視器曝光後，網路輿論強烈撻伐肇事駕駛，批評其撞人後仍故意加速逃逸，行徑猶如蓄意輾人，引發大批網友怒火。外界要求警方迅速將嫌犯查緝到案、依法究責。

警方表示，本案涉及過失致死與肇事逃逸，將依法嚴辦。並呼籲民眾若掌握肇事者行蹤，可立即向警方提供線索，協助盡速破案，還給家屬應有的交代。

